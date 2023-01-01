Записки охотника. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Записки охотника» – сборник рассказов Ивана Сергеевича Тургенева, печатавшихся в 1847-1851 годах в журнале «Современник»и выпущенных отдельным изданием в 1852 году. По словам Белинского, подготовившего обзорную статью «Взгляд на русскую литературу 1847 года», рассказы из цикла «Записки охотника» неравноценны по художественным достоинствам среди них есть более сильные, есть – менее. В то же время критик признал, что «между ними нет ни одного, который бы чем-нибудь не был интересен, занимателен и поучителен». Лучшим из рассказов Белинский считал «Хоря и Калиныча» за ним следовал «Бурмистр» Салтыков-Щедрин отмечал, что «Записки охотника» положили начало «целой литературе, имеющей своим объектом народ и его нужды» Гончаров увидел на страницах книги «истинного трубадура, странствующего с ружьeм и лирой по сeлам, по полям». В аудиокнигу вошли рассказы: «Хорь и Калиныч» «Бежин луг» «Бурмистр» «Певцы»



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