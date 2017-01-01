Записки об уженье рыбы. Сергей Аксаков (книга, 2017) слушать онлайн

Замечательная книга Сергея Тимофеевича Аксакова «Записки об уженье» вышла в 1847 г.. Переехав с Урала в Москву в 1826 г., Аксаков познакомился с Н. В. Гоголем, который оказал на него большое влияние. Гоголь советовал, а потом и настаивал, чтобы Аксаков записывал все свои воспоминания. Наконец, Сергей Тимофеевич последовал совету друга и решил поведать читателям о своем первом увлечении, прошедшем через всю его жизнь,– об уженье рыбы. Уженье, как говорил Аксаков, это один из видов охоты, охоты не с ружьем, а с удочкой и сетями. Как та, так и другая охота полезна для человека, сближает охотников с природой, а также и друг с другом. Во вступлении Аксаков сообщает, что написал эту книгу «для рыбаков по склонности, для охотников, для которых слова „удочка“ и „уженье“ – слова магические, сильно действующие на душу». «Записки об уженье рыбы» (первоначальное название «Записки об уженье») были первой частью «охотничьей» трилогии С. Т. Аксакова. Книга была выпущена анонимно, во Вступлении автор подписался как С. А. и посвятил ее «Моим братьям и друзьям Н. Т. и А. Т. А-мъ» © Storytel



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