Записки невесты программиста. Алекс Экслер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Записки невесты программиста" – легенда и культ отечественной Сети, интернет-бестселлер, в нашей стране играючи превзошедший по популярности все западные аналоги. Как укротить странное создание по имени «компьютерщик», как дотащить его за уши до загса и при этом не свихнуться? Но даже прослушав полный курс укрощения, девушки, не пытайтесь повторить этого дома!



Записки невесты программиста слушать на видеосервисе Wink.