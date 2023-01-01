WinkАудиокнигиЗаписки невесты программиста. Алекс Экслер
Записки невесты программиста. Алекс Экслер (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Юмор570 мин12+
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Сюжет
"Записки невесты программиста" – легенда и культ отечественной Сети, интернет-бестселлер, в нашей стране играючи превзошедший по популярности все западные аналоги. Как укротить странное создание по имени «компьютерщик», как дотащить его за уши до загса и при этом не свихнуться? Но даже прослушав полный курс укрощения, девушки, не пытайтесь повторить этого дома!
Записки невесты программиста слушать на видеосервисе Wink.