Записки Хендрика Груна из амстердамской богадельни. Хендрик Грун (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман создан в виде дневниковых записей одного из обитателей дома престарелых. Это тонкое отображение современного общества – столкновение эпох. Роман представляет собой дневник 83-летнего обитателя дома престарелых. Главное развлечение здесь – телевизор и совместные игры, главное соревнование – у кого больше болячек и опухолей, главная интрига – что будет в меню на ужин и кто умрет раньше. А главный враг – сорокадвухлетний директор, госпожа Стелваген, которая работает в доме престарелых всего полтора года, но уже успела навести здесь абсолютный порядок. Регламентировано все, от температуры в комнатах, весьма низкой и не всем подходящей, до времени игры в Бинго, по поводу которого у каждого есть свое собственное мнение. А после того, как в аквариуме умирает несколько рыбок, она, решив, что имела место диверсия, решает установить тотальную слежку и разместить в учреждении камеры. Но обитатели дома, последние представители рода человеческого, которые пережили Вторую мировую войну, не намерены сдаваться так просто. © Hendrik Groen en J.M. Meulenhoff bv, Amsterdam Published by special arrangement with Meulenhoff Boekerij bv in conjunction with their duly appointed agent 2 Seas Literary Agency and co-agent Anastasia Lester Literary Agency © Viktor Meijer, иллюстрация на обложке © Э. Венгерова, перевод на русский язык, 2019 © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019 © ООО “Издательство АСТ”, 2019 Издательство CORPUS ® ©



