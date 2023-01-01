Записки из Зеленого Бора. По следам Духа Зимы. Микаэль Брюн-Арно (книга, 2024) слушать онлайн

Третья аудиокнига в популярной детской серии «Записки из Зелёного Бора». Добрые, трогательные истории о Лисе Арчибальде и его друзьях. Новые знакомства, тайны и головокружительное, полное приключений расследование! Зима укрыла снежным покрывалом весь лес. Но все обитатели Зелёного Бора не унывают и дружно готовятся к торжествам в честь Дня зимнего солнцестояния. Кое-кто даже отваживается отправиться на Великий Север в поисках сувениров для родных! Среди таких смельчаков оказались и родители лисёнка Бартоломео, Пимпринелла и Серафин, которые решили порадовать обожаемого сына памятным подарком. Однако в назначенный день они так и не появились на станции Зелёный Бор, где их ожидали родные… Лис Арчибальд и Бартоломео немедленно отправляются на их поиски на поезде и должны будут сойти на каждой из четырёх остановок, включая конечную – Зимовье, где, по слухам, давным-давно обитает ужасный Дух Зимы, который держит в страхе всю округу. Путешественников ждёт множество встреч как с уже хорошо знакомыми и полюбившимися, так и с новыми жителями волшебного Зелёного Бора, новые тайны и головокружительное, полное опасностей и приключений расследование с философским смыслом.



Записки из Зеленого Бора слушать на видеосервисе Wink.