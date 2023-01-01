WinkАудиокнигиЗаписки из скорой помощи. Андрей Шляхов
Записки из скорой помощи. Андрей Шляхов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Юмор572 мин12+
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Сюжет
Подстанция «скорой помощи» в одном из спальных районов столицы. Одни сотрудники усердно трудятся в поте лица, помогая ближним своим, другие делают это не столь усердно, а третьи усиленно интригуют, пытаясь убрать со своего пути новую начальницу… Добро пожаловать на шестьдесят вторую подстан�цию московской «скорой помощи»!
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