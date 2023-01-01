Записки из скорой помощи. Андрей Шляхов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Подстанция «скорой помощи» в одном из спальных районов столицы. Одни сотрудники усердно трудятся в поте лица, помогая ближним своим, другие делают это не столь усердно, а третьи усиленно интригуют, пытаясь убрать со своего пути новую начальницу… Добро пожаловать на шестьдесят вторую подстан�цию московской «скорой помощи»!



Записки из скорой помощи слушать на видеосервисе Wink.