Записки из подполья. Вечный муж. Бобок. Федор Достоевский
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Записки из подполья. Вечный муж. Бобок. Федор Достоевский

Записки из подполья. Вечный муж. Бобок. Федор Достоевский (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Классика, Русская литература651 мин12+

О книге

Сборник произведений Достоевского, обнажающих человеческие пороки В сборник вошли три произведения: повести «Записки из подполья» (1864), «Вечный муж» (1870) и рассказ «Бобок» (1873). "Записки из подполья", наверное, самое пророческое из всех произведений Достоевского. В нем писатель во многом предвосхитил идеи ХХ века, в том числе прозу Камю и Сартра, впервые показал, что иррациаональное, не поддающееся пониманию начало может быть значительнее и могущественнее разумного. "Вечный муж" – удивительный психологический портрет обманутого мужа, терзаемого самыми противоречивыми чувствами: злостью на покойную жену, любовью к их общему ребенку и желанием выместить на нем свой гнев, ненавистью к обидчику, соблазнившему его супругу, и добрыми чувствами к человеку, когда-то бывшему ему другом. "Бобок" – злая сатира, высмеивающая в гротескной форме человеческие пороки, искоренить которые не может даже смерть.

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Жанр
Классика, Русская литература
Время
651 мин / 10:51

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