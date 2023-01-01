Записки из мертвого дома. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Это история, повествующая о судьбах отверженных, которых Достоевский встречал на каторжных работах Повесть «Записки из Мертвого дома» основана на воспоминаниях писателя о годах, проведенных в Омском остроге. По мнению критиков, именно с этого произведения начинается подлинный Достоевский с его психологизмом и глубиной образов. В «Записках из Мертвого дома» перед читателем открывается мир, где насилие над человеческой личностью принимает привычный, повседневный характер. Виновные и невинные, убийцы и контрабандисты, лихие воры и интеллигентные фальшивомонетчики, дворяне и крестьяне… Каждый обитатель острожного «Мертвого дома», созданный пером Достоевского, навеки остается в памяти.





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