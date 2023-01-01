Записки из мертвого дома. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Произведение Ф.М. Достоевского «Записки из мeртвого дома» написано в 1860-61 годах на основе его воспоминаний о заключении в Омском остроге. Исполняет Борис Плотников Режиссeр: Алексей Рымов Композитор: Сергей Григорян Звукорежиссeры: Иван Михайлов и Андрей Лебедев Продюсер: Сергей Григорян



Записки из мертвого дома слушать на видеосервисе Wink.