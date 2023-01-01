WinkАудиокнигиЗаписки из мертвого дома. Федор Достоевский
Записки из мертвого дома. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература859 мин16+
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Сюжет
Произведение Ф.М. Достоевского «Записки из мeртвого дома» написано в 1860-61 годах на основе его воспоминаний о заключении в Омском остроге. Исполняет Борис Плотников Режиссeр: Алексей Рымов Композитор: Сергей Григорян Звукорежиссeры: Иван Михайлов и Андрей Лебедев Продюсер: Сергей Григорян
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