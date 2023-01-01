Записки институтки. Лидия Чарская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книги Л. Чарской в начале XX века пользовались фантастической популярностью у юных читателей, в библиотеках их брали чаще, чем книги Жюля Верна. Повесть «Записки институтки» рассказывает о жизни воспитанниц Павловского института благородных девиц. Переживания, секреты, клятвы, влюбленности, ссоры… Так ли уж отличались от девчонок нынешнего времени институтские затворницы?



Записки институтки слушать на видеосервисе Wink.