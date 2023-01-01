Запечатанный гроб. Пасха нетления. Объяснение служб Страстной недели и Пасхи. В. Н. Ильин (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Настоящая книга В. Н. Ильина – прекрасный путеводитель по богослужениям Страстной недели и праздника Воскресения Христова, открывающий читателю красоту и глубину богословия литургических текстов, посвященных Крестному пути Спасителя и Его прославлению. Дни воспоминания о Крестном пути Ии�суса и светлой пасхальной радости автор называет «смыслом и счастьем личной жизни, ее полнотой и лучшим украшением, тем, ради чего стоит жить на свете и нести бремя мирских скорбей». В. Н. Ильин – русский философ, богослов и композитор, первое издание вышло в свет в 1926 году в Париже с иллюстрациями известного художника Д. С. Стеллецкого.



Запечатанный гроб слушать на видеосервисе Wink.