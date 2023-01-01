Запах страха. Вадим Панов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жестокое убийство в одном из московских парков обескуражило профессионалов из МУРа. По всему выходило, что преступник обладает сверхъестественными способностями. И это оказалось истинной правдой! Следы преступления вели в Тайный Город – надежно укрытую среди современного мегаполиса, обитель магов и чародеев, потомков древних властителей Земли… А дальше было еще интереснее – бунт Красных Шапок, кровавая охота за сокровищами Степана Разина, амбиции молодой ведьмы и, конечно, не обошлось без одного из самых сильных человеческих (и не только человеческих) чувств – Страха! Все смешалось в Тайном Городе, судьба которого вновь оказалась в руках наемников-челов – Артема и Кортеса!



Запах страха слушать на видеосервисе Wink.