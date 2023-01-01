Запах соли, крики птиц. Камилла Лэкберг (книга, 2006) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение цикла «Фьельбака» об Эрике Фальк и Патрике Хедстрeме. Мировой бестселлер. 22 миллиона экземпляров книг более чем в 60 странах на более чем 30 языках. Одни рвутся из тьмы. Другие мечтают туда вернуться… Ее называют «шведской Агатой Кристи». Камилла Лэкберг – ведущий автор среди прославленных мастеров скандинавского детектива. Первый же ее роман стал мировым бестселлером – как, впрочем, и каждый последующий. Лэкберг входит в десятку самых популярных писателей Европы. Власти городка Танумсхеде, стремясь привлечь внимание СМИ и поток туристов, устроили съемки реалити-шоу. Вскоре одна из участниц, гламурная красотка с подходящим прозвищем Барби, была найдена мертвой. А за несколько дней до этого погибла ничем не примечательная сорокалетняя владелица магазинчика. Почти ничем не примечательная – ведь у каждого найдется скелет в шкафу, если поискать хорошенько… К этим смертям добавляются новые, но в чем же связь между ними – совершенными в разных городах Швеции и в разные годы? А главное, почему возле каждого из тел найден листок из книжки со сказкой про Гензеля и Гретель?.. «Лэкберг – эксперт в деле смешивания милых домашних сцен с останавливающим кровь ужасом». – Guardian «Лэкберг особенно хороша в изображении клаустрофобии, свойственной маленьким сообществам, в которых все знают всех, а полицейский может дружить с убийцей». – The Times «От романов Лэкберг бросает то в жар, то в холод». – Sun «У Лэкберг особый дар: ей удалось создать два наиболее законченных образа во ...Слушайте книгу.



Запах соли, крики птиц слушать на видеосервисе Wink.