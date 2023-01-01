Западня. Эмиль Золя (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Роман «Западня» – одно из самых сильных произведений эпической семейной саги Золя «Ругон-Маккары», в которой мастер психологического реализма сделал фантастическое для XIX века предположение о влиянии наследственности на характер и личность! Роман «Западня» – одно из самых сильных, правдивых и беспощадных произведений семейной саги Золя «Ругон-Маккары». Двадцать лет жизни бедной парижанки Жервезы. Двадцать лет, за которые пронеслась целая жизнь – от недолгой первой связи с мошенником и альфонсом Лантье до респектабельной семейной жизни с честным тружеником Купо, открытием маленького собственного дела… и постепенным падением обратно в бездну нищеты, физической и моральной грязи и убожества. Падения, причиной которого стало пьянство, беспощадно засасывающее в свою пасть все новые и новые жертвы. Жервезе и Купо уже не подняться со дна. Но возмездием за их отвратительную и жалкую судьбу станет их дочь – прекрасное и легкомысленное дитя парижских трущоб Нана, прирожденная великая соблазнительница, разорительница и укротительница мужчин…





Западня слушать на видеосервисе Wink.