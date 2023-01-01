Западня для нечисти. Елена Малиновская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Говорят, если кошку долго дергать за усы, то в ней проснется тигр. Этого явно не учел тот, кто вздумал устроить западню на меня в эльфийских лесах. Опять интриги, таинственные убийства и многочисленные враги. Надоело! Кажется, пришла пора показать клыки и когти. Пусть привыкают к мысли, что и нечисть может начать собственную игру. Особенно если на ее стороне выступит один из богов.



Западня для нечисти слушать на видеосервисе Wink.