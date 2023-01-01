Занимательная Греция. Михаил Гаспаров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Гаспаров Михаил Леонович – доктор филологических наук, действительный Член Академии Наук. «Все когда-то было открыто впервые. И то, что надо слушаться закона и то, что параллельные прямые нигде не пересекаются и то, что биение пульса в человеке – от сердца и то, что мысль о вещи может сказать о ней больше, чем взгляд на эту вещь и то, что истории можно разыгрывать в лицах и это называется драма… Такие открытия делались и в Вавилоне, и в Индии, и в Китае, и в Греции. Наша цивилизация, развилась главным образом на основе древнегреческой (и сменившей ее древнеримской), поэтому древнегреческие открытия нам ближе, чем какие-нибудь иные. Из столетия в столетие поэты и художники упоминали и изображали Зевса и Аполлона, Геракла и Ахилла, Гомера и Анакреонта, Перикла и Александра Македонского, полагая, что читатель и зритель знает эти образы. Поэтому лучше узнать древнегреческую культуру – это значит лучше понять и Шекспира, и Рафаэля, и Пушкина, и в конечном счете – самих себя».



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