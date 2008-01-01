Замок ведьм. Мертвая голова. Над бездной. Александр Беляев (книга, 2008) слушать онлайн

Сюжет

Александр Романович Беляев (1884 – 1942) – русский писатель-фантаст, один из основоположников советской научно-фантастической литературы. За значительный вклад в русскую фантастику и провидческие идеи Беляева называют «русским Жюлем Верном». © ИДДК



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