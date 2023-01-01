Замок на двоих. Анастасия Маркова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Я только расправила крылья после тяжелой утраты, как умер мой отчим. Он оставил «Черного дракона», немалые деньги и в придачу меня своему племяннику. Его цель– избавиться от подопечной, моя– остаться любой ценой. Я пытаюсь противостоять таинственному опекуну, только каждый раз проигрываю. Но самое ужасное– он подобрал ключ к моему сердцу, что долгие годы сковывал ледяной панцирь.



Замок на двоих слушать на видеосервисе Wink.