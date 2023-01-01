Замок. Франц Кафка (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Франц Кафка – австрийский писатель, основоположник литературного «абсурдизма». «Замок» – одна из культовых книг ХХ столетия, завораживающая своим странным переплетением реальности и вымысла. Сюжетный рисунок романа прост и одновременно предельно сложен, притчеобразен, символически много�значен. Это произведение можно интерпретировать и как гениальную сатиру на бюрократическое общество, и как абсурдистский трактат, и как религиозную притчу. Но все эти трактовки бессмысленны до тех пор, пока человек сам не окунется в «сюрреалистический» мир Кафки.



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