WinkАудиокнигиЗамок. Франц Кафка
Замок. Франц Кафка (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика805 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Франц Кафка – австрийский писатель, основоположник литературного «абсурдизма». «Замок» – одна из культовых книг ХХ столетия, завораживающая своим странным переплетением реальности и вымысла. Сюжетный рисунок романа прост и одновременно предельно сложен, притчеобразен, символически много�значен. Это произведение можно интерпретировать и как гениальную сатиру на бюрократическое общество, и как абсурдистский трактат, и как религиозную притчу. Но все эти трактовки бессмысленны до тех пор, пока человек сам не окунется в «сюрреалистический» мир Кафки.
Замок слушать на видеосервисе Wink.