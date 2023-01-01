Сюжет

Мне надоело выбрасывать дохлую нечисть со своего балкона! Я отец-одиночка, скромно торгую антиквариатом, воспитываю взрослую дочь. Еe зовут Хельга, у неe голубые глаза и светлые волосы. Она хорошо учится, и может на спор перекусить стальную проволоку, или завязать узлом гриф от штанги, еe боевой клич «Гореть тебе в аду, дьявольское отродье!» Ещe у нас живeт еe дядя, бывший северный бог, ныне сумасшедший со справкой. Он реальный псих, ходит голым, дерeтся с Инеистыми великанами, матерится, как белка Ратотоск, мы привыкли, соседи – нет… А ещe мы все трое – граничары. Такая работа. Старый замок Кость, волшебное средневековье, драконы, инквизиция, мятежные бароны, бурая феодальная жизнь и ледяные вершины Граней, закрывающих мир людей от страшных последствий Рагнарeка. Страшно представить, что будет, если выжившее там зло хлынет на наши улицы… Впрочем, представить, что будет, если мама Хельги вернeтся, ещe страшней. Рискнeте шагнуть с нами за Грани?



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