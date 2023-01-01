Замена объекта. Александра Маринина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

О страстях человеческих! От автора всенародно любимых детективов, издаваемых миллионными тиражами Александры Марининой! Убиты двое – молодая жена успешного бизнесмена и ее охранник. Что это – предупреждение удачливому конкуренту, месть ветреной красавице, сведение старых счетов? Версий много, но все они не нравятся скромному участковому – капитану милиции Игорю Дорошину, у которого в расследовании преступления есть личный интерес. На свой страх и риск, а скорее повинуясь неясному зову интуиции, он отрабатывает собственную версию. Ведь когда речь идет о человеческих страстях, нельзя доверять даже самым безусловным фактам. Вроде очевидно, что путь пули всегда лежит между двумя – тем, кто стреляет, и тем, в кого стреляют. Но это только кажется, людей на ее пути гораздо больше…



Замена объекта слушать на видеосервисе Wink.