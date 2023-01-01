Заложница мятежного коммодора. Ясмина Сапфир,Ольга Грон (книга, 2020) слушать онлайн

«Заложница мятежного коммодора» – фантастический роман Ольги Грон и Ясмины Сапфир, жанр любовная фантастика, эротическая фантастика. Готовясь к благотворительному балу, я не подозревала, что стала желанной добычей не только для враждебных ткеннов – мерзкой расы насекомых, но и для галактического преступника. Еще бы! Ведь я – дочь президента конфедерации. Рейминар Тар Ренс – мятежный коммодор, который увел часть флота с требованием дать независимость его планете. Этот рретанин объявлен вне закона, а я – лишь средство для достижения его цели. Но пусть не думает, что похищение сойдет ему с рук.



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