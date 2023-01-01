Заложники Света. Наталья Турчанинова,Елена Бычкова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Елена Бычкова и Наталья Турчанинова – современные авторы, работающие в жанрах фантастики и фэнтези. Их книги издаются в России, Европе и США. Дебютная трилогия писательского дуэта «Рубин Карашэхра» отмечена премиями «Звeздный мост» и «Кинжал без имени». Роман «Заложники Света» – вторая книга этого цикла. Убивать порождения Мрака – непростая работа. Даже если тебя обучают ей сверхъестественные существа. Ритуал Миркара возвращает потерянную память о прошлых жизнях и капельку былого могущества. Но в одиночку ты всe равно слаб и беспомощен. Поэтому, чтобы обрести всю полноту силы, следует очень быстро и правильно выбрать союзников. На чью сторону встать, каждый решает для себя сам. Но, выбирая, не следует забывать святую истину – быть заложником Света иногда страшнее, чем идти по дороге, ведущей во Тьму.



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