Законы эпидемий. Как развиваются и почему прекращаются эпидемии болезней, финансовые кризисы, вспышки насилия и модные тренды. Адам Кучарски (книга, 2020) слушать онлайн
О книге
Почему финансовые пузыри растут столь стремительно? Почему так эффективны компании по дезинформации? Почему так трудно остановить вспышки насилия? Чем объяснить заразность одиночества? Что делает контент вирусным? Оказывается, распространение практически всего – от заразных болезней до модных трендов и инновационных идей – подчиняется одним и тем же законам. Именно о них просто, доходчиво, аргументированно и чрезвычайно увлекательно рассказывает в этой книге математик и эпидемиолог Адам Кучарски, которого газета «Гардиан» назвала «“голосом разума” посреди коронавирусного безумия». Отзывы Захватывающий рассказ о том, как математика помогает изучать процессы заражения и реагировать на эпидемии самых разных типов – от вспышек инфекционных болезней и вооруженного насилия до финансовых кризисов и распространения дезинформации… Обязательное чтение для всех, кто интересуется кризисами. Питер Пайот, директор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Чрезвычайно актуальная и захватывающая книга. Блестящее, четкое, ясное изложение. Обратившись к психологии, медицине, теории сетей и математике, эпидемиолог Адам Кучарски увлекательно описал законы и механизмы распространения практически всего – от идей и мемов до насилия и смертоносных вирусов. Алекс Беллос, автор бестселлера «Алекс в стране чисел» Трудно представить себе более своевременную книгу. Прочитав ее, вы станете понимать современный мир намного лучше. The Times
Законы эпидемий слушать на видеосервисе Wink.