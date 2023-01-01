Закон выживших. Дмитрий Силлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Спасти всех, кто чудом сумел остаться в живых! После ужасной аварии на Чернобыльской АЭС Зону радиоактивного заражения обнесли кордоном. Проход за колючую проволоку правительство запретило под страхом смерти, ибо там начали происходить страшные и необъяснимые события, о которых населению планеты лучше не знать. В прессе были обнародованы факты: все, кто работал на Четвертом энергоблоке, погибли, радиационный фон в Зоне до сих пор крайне высок, ее территория кишит мутантами и аномалиями, поэтому людям на мертвой земле делать нечего. Но однажды из Зоны к кордону выходит человек, который говорит, что там, на зараженной земле, остались выжившие, которых еще можно спасти. Правительство срочно формирует группу ученых-спасателей. И единственный, кто сможет провести их к центру Зоны, это сталкер, который чудом сумел остаться в живых после той страшной аварии.



Закон выживших слушать на видеосервисе Wink.