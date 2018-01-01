Закон притяжения и сила мысли. Уильям Уокер Аткинсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» представляет новый перевод самой, пожалуй, популярной книги американского адвоката, коммерсанта, писателя, переводчика, издателя, а также оккультиста Уильяма Уокера Аткинсона «Закон притяжения и сила мысли». Это одна из первых книг, написанных о Законе притяжения, управляющем человеческой жизнью в ней рассказывается, как гармонизировать себя с миром и привлечь в свою жизнь счастье и успех. Цель книги – убедить читателя думать только о хорошем, ибо мысли материальны, и те вещи и события, которые мы желаем или боимся, притягиваются к нам. Настало время овладеть силой притяжения и заставить еe служить нам во благо. Аткинсон пишет ясным, понятным языком, местами с юмором, зачастую с напором, стилем, временами напоминающим тот, с которым мы сталкиваемся, посещая тренинги современных психологов. В книге приведены аффирмации, создающие новые мысленные установки и способствующие воспитанию характера, они же поднимают общий мысленный настрой, и мы получаем возможность пользоваться позитивными мысленными волнами других людей, мыслящих на том же уровне. В книге приводятся упражнения, которые нужно выполнять ежедневно для получения позитивного настроя. Книга пропитана позитивом, который, безусловно, получит и читатель от еe прочтения. ©



Закон притяжения и сила мысли слушать на видеосервисе Wink.