Заклинатели. Алексей Пехов,Наталья Турчанинова,Елена Бычкова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Создатели этой книги – известные российские фантасты, члены Союза писателей России. Алексей Юрьевич Пехов состоит также в Американской ассоциации писателей-фантастов (SFWA). Елена Александровна Бычкова – его супруга, популярный автор книг и сценариев компьютерных игр. Их постоянный соавтор Наталья Владимировна Турчанинова снискала известность в жанре фэнтези. В цикле «Заклинатели», включающем пока два романа, действие происходит в вымышленной стране Акинэ, раздробленной на множество провинций. Мир людей соседствует с миром духов, которые не всегда заметны, но оказывают немалое влияние на всe, что вокруг происходит. Добрые духи помогают людям, легкомысленные – любят пошалить, злобные – смертельно опасны. Для укрощения духов создан орден Заклинателей, где и проходят обучение герои романа. В финальном испытании выживают немногие из адептов, но даже в числе уцелевших оказываются те, кого Орден отвергает. Они нарушили правило, согласно которому нельзя помогать другим и спасать их от верной смерти. Рэй, Гризли и Сагюнаро считают это несправедливым и пытаются восстановить свой статус Заклинателей. На избранном героями пути их подстерегают опасности, и понадобятся все знания и умения адептов, чтобы противостоять коварным духам. Вы заинтригованы? Слушайте! музыка – audionautix.com



Заклинатели слушать на видеосервисе Wink.