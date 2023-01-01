Закат Европы. Освальд Шпенглер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«В настоящей книге впервые делается смелая попытка предуказать ход истории. Замысел ее – проследить судьбу культуры, притом единственной, которая в настоящее время на земле считается совершенной, именно судьбу западноевропейской культуры в ее не истекших еще стадиях. До сих пор к возможности разрешить эту столь важную задачу относились без достаточного внимания. … Гибель Запада, явление ближайшим образом ограниченное местом и временем, подобно аналогичной ему гибели античности, становится, таким образом, философской темой, которая, если рассматривать ее с надлежащей глубиной, заключает в себе все великие вопросы бытия. Если мы хотим узнать, каким образом происходит угасание западной культуры, то нам необходимо сперва выяснить, что такое культура, каково ее отношение к видимой истории, к жизни, к душе, к природе, к духу, в каких формах она проявляется и в какой мере эти формы – народы, языки и эпохи, сражения и идеи, государства и боги, искусства и художественные произведения, науки, право, хозяйственные формы и мировоззрения, великие люди и великие события – являются символами и должны как таковые истолковываться.» «Закат Европы», Освальд Шпенглер



Закат Европы слушать на видеосервисе Wink.