Заговор. Елена Малиновская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Беда не приходит одна. Эту истину мне пришлось уяснить с самых юных лет. Едва только я успокоилась после недавних приключений и странствий по другим мирам, как вокруг опять взметнулся вихрь интриг и тайн. Оказалось, что родную тетю подозревают в жестоком убийстве, друзья по какой-то причине категорически не хотят, чтобы я ее навестила, и в довершение всех бед меня едва не похитили из-под самого их носа. Связаны ли эти события и какое отношение ко мне имеет готовящийся заговор против короля? У меня есть всего неделя, чтобы выяснить это!



Заговор слушать на видеосервисе Wink.