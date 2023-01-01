Заговор Черной Мессы. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение похождений бравого лейтенанта милиции Никиты Ивановича Ивашова, оказавшегося во временах царя Гороха, где ему необходимо обезвредить злодеев, затеявших черную мессу. В помощниках у бывшего лейтенанта, а ныне сыскного воеводы Баба Яга, колдовство и много юмора. Текст воспроизводится без сокращений!



Заговор Черной Мессы слушать на видеосервисе Wink.