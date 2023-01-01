WinkАудиокнигиЗаговор Черной Мессы. Андрей Белянин
Заговор Черной Мессы. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези463 мин12+
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Сюжет
Продолжение похождений бравого лейтенанта милиции Никиты Ивановича Ивашова, оказавшегося во временах царя Гороха, где ему необходимо обезвредить злодеев, затеявших черную мессу. В помощниках у бывшего лейтенанта, а ныне сыскного воеводы Баба Яга, колдовство и много юмора. Текст воспроизводится без сокращений!
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