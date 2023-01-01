Заговор Черной Мессы. Андрей Белянин
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Заговор Черной Мессы. Андрей Белянин

Заговор Черной Мессы. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези463 мин12+
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Сюжет

Продолжение похождений бравого лейтенанта милиции Никиты Ивановича Ивашова, оказавшегося во временах царя Гороха, где ему необходимо обезвредить злодеев, затеявших черную мессу. В помощниках у бывшего лейтенанта, а ныне сыскного воеводы Баба Яга, колдовство и много юмора. Текст воспроизводится без сокращений!

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Фэнтези

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