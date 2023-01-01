Загадочный Петербург, или Призраки европейских столиц. Александр Бушков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Санкт-Петербург – город святого Петра, бывшая столица Российской империи, Северная Венеция, родина дождей, туманов и нескончаемой, сумасшедшей красоты. Построен он на костях или нет – давно уже не имеет значения – вся русская классика родом отсюда, здесь каждая улица и каждый дом имеют свою удивительную историю. Сколько тайн сокрыто в его величавых дворцах, сколько легенд и мифов слышали невские воды, сколько скелетов пылятся в старых петербургских шкафах, ожидая своего часа. Пришло время распахнуть двери музейных подвалов и частных тайников и обнародовать самые невероятные питерские тайны, самые мистические истории и самые фантастические сюжеты. Пора узнать, что творилось все эти 300 лет в Петербурге – городе, окутанном паутиной легенд и мифов. Также не пропустите аудиоверсии произведений Александра Бушкова о Истории Государства Российского: «Оборотни в эполетах, или Сиятельное ворье», «Врач, гусар, мушкетер, или Летопись медицинской жизни России», «Сибирь и сибиряки, или Русские конкистадоры», «Русский Шерлок Холмс, или Тайны уголовного сыска», «Тайны Сибири, или Зачем Россия ее завоевала» , «Загадочный Петербург, или Призраки европейских столиц», «Русский Ротшильд, или Хорошие были господа», «Кто в России не ворует, или Два сына императора Павла», «Пусть меня научат! Или как преподавали на Руси», «Сыщик, ищи вора! Или самые знаменитые разбойники России», «Крым и крымчане, или Тысячелетняя история раздора»



Загадочный Петербург, или Призраки европейских столиц слушать на видеосервисе Wink.