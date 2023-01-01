Загадочные преступления XX века. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Конец XX века закономерно вызвал то, чего не было раньше – массовые преступления. Во всех странах и на всех континентах нашлось место для истериков и сектантов, провозглашавших новый миропорядок и новую веру. Войны, катаклизмы, обнищание населения привели к тому, что огромное число людей обратились к сомнительным вероучениям и хитрым мошенникам, игравшим роль проповедников. Только поэтому стали возможны случаи массовых смертей – убийств и самоубийств. Но какая, в сущности, разница – убийство ради убийства или убийство во имя идеи. В любом случае она остается преступлением против людей.



Загадочные преступления XX века слушать на видеосервисе Wink.