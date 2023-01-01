Загадочная история Бенджамина Баттона. Фрэнсис Фицджеральд
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Загадочная история Бенджамина Баттона. Фрэнсис Фицджеральд

Загадочная история Бенджамина Баттона. Фрэнсис Фицджеральд (книга, 1921) слушать онлайн

1921, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература578 мин16+

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О книге

Фрэнсису Скотту Фицджеральду принадлежит, пожалуй, одна из ведущих сольных партий в оркестровой партитуре «века джаза». Писатель, ярче и беспристрастней которого вряд ли кто отразил безумную жизнь Америки 20-х годов, и сам был плотью от плоти той легендарной эпохи, его имя не сходило с уст современников и из сводок светских хроник. Его скандальная манера поведения повергала в ужас одних и вызывала восторг у других. Но эксцентричность и внешняя позолота канули в прошлое, и в настоящем остались его бессмертные книги. В данный том вошли его лучшие рассказы, в том числе и «Загадочная история Бенджамина Баттона», по которой Дэвид Финчер в 2009 году снял одноименный нашумевший фильм с Брэдом Питтом в главной роли.

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Жанр
Классика, Зарубежная литература
Время
578 мин / 09:38

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