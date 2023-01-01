Загадки сна. Михаил Полуэктов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сон и сновидения всегда окутывала тайна, недоступная пониманию человека. Почему каждый день мы теряем контакт с внешним миром? Зачем нужно спать? Стоит ли придавать значение снам и почему люди вообще их видят? Загадкам сна искали объяснения – как мистические, так и основанные на научном подхо�де. Появление новейших методов изучения деятельности мозга, современные возможности генетических и биохимических исследований позволили узнать, почему, как и сколько мы спим на самом деле. О том, что сегодняшняя наука знает о сне, – а также о таких состояниях, как бессонница, летаргический сон, осознанные сновидения и многое другое, – и рассказывается в этой книге.



Загадки сна слушать на видеосервисе Wink.