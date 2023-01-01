WinkАудиокнигиЗагадки Бога. Ответы на самые неудобные вопросы о Творце вселенной. Владимир Легойда,Александр Ткаченко,Сергей Худиев,Павел Великанов,Виталий Каплан,Игорь Цуканов,Владимир Гурболиков
Загадки Бога. Ответы на самые неудобные вопросы о Творце вселенной. Владимир Легойда,Александр Ткаченко,Сергей Худиев,Павел Великанов,Виталий Каплан,Игорь Цуканов,Владимир Гурболиков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Религия и духовная литература378 мин16+
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Сюжет
В этой книге собраны самые, пожалуй, неудобные для верующих вопросы о Боге, а также письма реальных людей, искренне не понимающих чего-то в Творце и созданном Им мире. Ответить на них честно и по существу мы попросили авторов известного православного журнала «Фома» (foma.ru). Книга рассказывает: – о причинах страдания детей и невинных людей – о подтверждениях существования Бога – о планах Бога на человечество и конкретного человека – о «способах связи» с Богом – об отношении Бога к неверующим – о различной посмертной участи людей – о сочетании воли Бога и свободы человека
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