Загадки Бога. Ответы на самые неудобные вопросы о Творце вселенной. Владимир Легойда,Александр Ткаченко,Сергей Худиев,Павел Великанов,Виталий Каплан,Игорь Цуканов,Владимир Гурболиков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этой книге собраны самые, пожалуй, неудобные для верующих вопросы о Боге, а также письма реальных людей, искренне не понимающих чего-то в Творце и созданном Им мире. Ответить на них честно и по существу мы попросили авторов известного православного журнала «Фома» (foma.ru). Книга рассказывает: – о причинах страдания детей и невинных людей – о подтверждениях существования Бога – о планах Бога на человечество и конкретного человека – о «способах связи» с Богом – об отношении Бога к неверующим – о различной посмертной участи людей – о сочетании воли Бога и свободы человека



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