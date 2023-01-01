Загадка старика Гринвера. Сергей Садов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сергей Садов – российский писатель-фантаст, автор нескольких популярных литературных циклов. Предлагаем аудиоверсию романа, которым открывается серия книг «Загадки Моригата», написанная в жанре фантастического детектива. Отец российской школьницы Наташи Астаховой – следователь. Возможн�о, потому и она может распутывать разные дела. Заниматься этим героине приходится в параллельном мире, куда еe копия была призвана магическим заклинанием. Здесь Призванной предстоит узнать, куда же делось наследство Лориэля Гринвера, которое его сыновья после смерти отца ищут долго и безуспешно. Книга будет интересна как взрослым, так и детям старшего школьного возраста.



Загадка старика Гринвера слушать на видеосервисе Wink.