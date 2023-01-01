Загадка номера 622. Жоэль Диккер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Коварные ловушки и восхительная атмосфера тайны! Популярный молодой писатель приезжает в роскошный отель “Палас Вербье”, затерянный в Швейцарских Альпах, чтобы отдохнуть, собраться с мыслями, пережить расставание с возлюбленной и смерть своего близкого друга и издателя. Роскошные виды, от которых захватывает дух, залитые солнцем, утопающие в горном морозном воздухе, террасы, бассейн с джакузи, камины в номерах и мягкий полумрак бара – идеальное место, чтобы забыть обо всех волнениях и невзгодах. Но случайно герой узнает, что в соседнем 622-м номере много лет назад произошло загадочное убийство. Из любопытства он начинает наводить справки и оказывается втянут в невероятный и опасный водоворот заговоров и интриг, в которых переплетутся между собой швейцарские банкиры, наследницы российских дворянских родов, всесильные спецслужбы и отчаянные авантюристы. Горный воздух, роскошный отель, услужливый персонал и нераскрытое убийство. Новый захватывающий детектив от лауреата Гран-при Французской академии и Гонкуровской премии лицеистов, автора нашумевших бестселлеров “Правда о деле Гарри Квеберта” и “Книга Балтиморов” – Жоэля Диккера. Сюжет нового романа Жоэля Диккера развивается стремительно: уже на самой первой странице официант фешенебельного швейцарского отеля находит в номере 622 труп одного из постояльцев. Много лет спустя в номер 623 вселяется молодой писатель, который приехал на склоны Альп, чтобы пережить расставание с возлюбленной и смерть близкого друга. Герой начинает изу...Слушайте книгу.



Загадка номера 622 слушать на видеосервисе Wink.