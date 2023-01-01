Загадка имперского посла. Сергей Садов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сергей Садов – российский писатель-фантаст, автор нескольких популярных литературных циклов. Предлагаем аудиоверсию второго романа из серии книг «Загадки Моригата», написанной в жанре фантастического детектива. Отец российской школьницы Наташи Астаховой – следователь. Возможно, потому и она может распутывать разные дела. Заниматься этим героине приходится в параллельном мире, куда еe копия была призвана магическим заклинанием. Здесь Призванная с блеском разрешает загадку пропавшего наследства Лориэля Гринвера и прочно обосновывается в этом мире, приобретя славу человека, способного раскрыть даже самые таинственные преступления. Новое происшествие в Моригатской республике – из ряда вон. Дерзки убит посол Аравийской империи, что может спровоцировать кровопролитную войну. Кому как не Призванной распутывать это дело? Подробности нового расследования Наташи Астаховой – в аудиокниге!



Загадка имперского посла слушать на видеосервисе Wink.