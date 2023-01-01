Зачет по приворотам. Ольга Романовская (книга, 2020) слушать онлайн

Захватывающие интриги и чародейские страсти преобразят ваши будни. Жизнь избалованной Даниэль внезапно пошла наперекосяк. Вместо уютного дома отца-лорда и учебы в колледже целителей – перевод в далекую магическую академию на факультет темной магии. Взяла почитать книгу – перешла дорогу преп�одавателю-некроманту. Даже сваренное в сердцах приворотное зелье не удалось – привлекло другого мужчину. Но это показалось Даниэль цветочками, когда давно почивший маг вдруг потребовал ее жизнь и начал воплощать желание в действие. Придется подружиться с ненавистным некромантом и устроить допрос с пристрастием отцу, который скрыл от всех мрачную тайну.



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