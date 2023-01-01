Забыли английский? Продолжаем вспоминать. МР3. Жанна Коноваленко
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Забыли английский? Продолжаем вспоминать. МР3. Жанна Коноваленко

Забыли английский? Продолжаем вспоминать. МР3. Жанна Коноваленко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Иностранные языки, Учебная и научная литература182 мин12+
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Сюжет

Аудиоприложение к книге Забыли английский? Продолжаем вспоминать Пособие адресовано тем, кто хочет восстановить знания английского языка после некоторого перерыва в практике, чтобы продолжить его изучение в профессиональное области и является продолжением изданного ранее пособия «Забыли английский? Начнем сначала!». Аудиозапись включает в себя тексты и диалоги, что помогает правильно усвоить английские интонации и произношение. Текст читают Тара Кеннавей и Майкл Симмонс. Длительность записи: 183 минуты.

Забыли английский? Продолжаем вспоминать слушать на видеосервисе Wink.

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