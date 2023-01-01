Забыли английский? Начнем сначала! МР3. Жанна Коноваленко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к книге Ж.Ф. Коноваленко «Забыли английский? Начнем сначала!». Пособие предназначено для широкого круга читателей, но особенно полезно будет для тех, кто уже начинал изучать английский язык. В основу уроков положены базовые грамматические и разговорные темы, изучаемые на нача�льном этапе. Пособие можно использовать как для самостоятельных занятий, так и для занятий с преподавателем.



Забыли английский? Начнем сначала! МР3 слушать на видеосервисе Wink.