Забыли английский? Начнем сначала! МР3. Жанна Коноваленко
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Забыли английский? Начнем сначала! МР3. Жанна Коноваленко

Забыли английский? Начнем сначала! МР3. Жанна Коноваленко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Иностранные языки54 мин12+
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Сюжет

Аудиоприложение к книге Ж.Ф. Коноваленко «Забыли английский? Начнем сначала!». Пособие предназначено для широкого круга читателей, но особенно полезно будет для тех, кто уже начинал изучать английский язык. В основу уроков положены базовые грамматические и разговорные темы, изучаемые на начальном этапе. Пособие можно использовать как для самостоятельных занятий, так и для занятий с преподавателем.

Забыли английский? Начнем сначала! МР3 слушать на видеосервисе Wink.

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