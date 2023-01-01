Забвение пахнет корицей. Кристин Хармель (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тридцатишестилетняя Хоуп, когда-то мечтавшая о профессии юриста, вынуждена спасать от разорения доставшуюся по наследству семейную кондитерскую в небольшом городке недалеко от Бостона. В ее жизни наступил трудный период: умерла мама, ушел муж, после развода осложнились отношения с дочерью-подростком и, в довершение ко всему, любимая бабушка – ее последняя опора – тяжело заболев, теряет память. Понимая, что не имеет права унести с собой тайну, которую хранила более семидесяти лет, бабушка просит внучку исполнить ее последнюю волю и отправиться в Париж… Так начинается знакомство Хоуп с историей своей семьи. В этом путешествии через расстояния и поколения путеводными звездочками для Хоуп становятся памятные с детства семейные секреты выпечки, которые открывают перед ней не только двери, но и сердца незнакомых людей, помогая по крупицам воссоздать невероятную историю любви длиной в жизнь. Любви, победившей войну и смерть. Это путешествие помогает Хоуп обрести себя и понять, что на самом деле счастье – совсем рядом. Отзывы Книги Кристин Хармель написаны с такой проникновенной сердечностью, что их герои остаются с нами надолго. Эмили Гриффин, автор бестселлеров «Суть дела», «Жених напрокат» и других Эта трогательная, полная веры и надежды история напоминает о том, что наши поступки отзываются в судьбах потомков. Cosmopolitan В романах Кристин много сердца и души. Она умеет делать свои истории настолько реальными, что подчас забываешь, что читаешь книгу. Лиза Штайнке, SheKnows Book ...Слушайте книгу.



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