Заблудшая душа. Переселенец. Григорий Шаргородский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Григорий Шаргородский – русскоязычный писатель, известный своими романами в жанре фэнтези. Он издал уже немало книг и быстро набирает популярность среди поклонников этого жанра. «Переселенец» – первая книга из цикла романов «Заблудшая душа». Главный герой Иван Боев оказался не в то время не в том месте. Он погиб, его тело мертво, а душа призвана в параллельный мир с помощью магического камня душ. Теперь Иван – пленник камня. Его душу команда графа Гвиери по прозвищу Кровавый Морж использует для вселения в тела других людей, чтобы совершать всякого рода диверсии и шпионские миссии. Другими словами, Иван Боев стал спецагентом без собственного тела. Незавидная участь… Но герой, обращаясь к памяти используемых в разработках объектов, всe больше узнаeт о новом для себя мире и постепенно вынашивает план побега. Хотите знать подробности? Слушайте…



Заблудшая душа слушать на видеосервисе Wink.