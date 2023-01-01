Заблудшая душа. Диверсант. Григорий Шаргородский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Григорий Шаргородский – русскоязычный писатель, известный своими романами в жанре фэнтези. Он издал уже немало книг и быстро набирает популярность среди поклонников этого жанра. В книге «Переселенец», открывающей цикл «Заблудшая душа», главный герой Иван Боев оказался не в то время не в том месте. Он погиб, его тело мертво, а душа призвана в параллельный мир с помощью магического камня душ. Теперь Иван – пленник камня. Его душу команда графа Гвиери по прозвищу Кровавый Морж использует для вселения в тела других людей, чтобы совершать всякого рода диверсии и шпионские миссии. «Диверсант» – вторая книга в этом цикле. Здесь Иван предстаeт перед нами 19-летним юношей, сыном барона. Несмотря на молодость, он обладает многими познаниями, и ему удаeтся поднять экономику своего края, поставить защитные стены, научить крестьян сражаться настолько хорошо, что впервые им удаeтся отбить очередной набег степняков. Но в империи вспыхивает мятеж, и герой оказывается на принудительной службе у восставшего герцога. Он решает повернуть своe оружие против бунтовщиков… Удастся ли заблудшей душе спасти империю? И что надлежит совершить Ивану, чтобы воссоединиться с возлюбленной Ларой? В этом чужом мире он будет играть только по своим правилам. В непривычной для себя роли диверсанта…



Заблудшая душа слушать на видеосервисе Wink.