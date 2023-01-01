Заблудшая душа. Демонолог. Григорий Шаргородский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Григорий Шаргородский – русскоязычный писатель, известный своими романами в жанре фэнтези. Он издал уже немало книг и быстро набирает популярность среди поклонников этого жанра. Представляем цикл Шаргородского «Заблудшая душа», главный герой которого Иван Боев оказался не в то время не в том месте. Он погиб, его тело мертво, а душа призвана в параллельный мир с помощью магического камня душ. Теперь Иван – пленник камня. Его душу команда графа Гвиери по прозвищу Кровавый Морж использует для вселения в тела других людей, чтобы совершать всякого рода диверсии и шпионские миссии. Другими словами, Иван Боев стал спецагентом без собственного тела. «Демонолог» – третий и заключительный роман цикла. Чтобы предотвратить гибель человеческих государств, главный герой и его команда в поисках способов борьбы с нависшей угрозой пускается в опасные приключения. Известный в этом мире как граф Ван Гвиери, наш попаданец был шпионом в чужих телах и диверсантом на чужой войне. Теперь он стал тайным защитником своей возлюбленной и своей страны. А в будущем коварство неугомонных врагов заставит его отправиться в опасное путешествие через весь континент и освоить профессию демонолога. В этот раз интрига нелюдей выходит на финальный этап – они решают разбудить демона… Слушайте окончание истории Ивана Боева!



Заблудшая душа слушать на видеосервисе Wink.