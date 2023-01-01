Сюжет

Маргарита Блинова – молодая писательница, автор книг в стиле молодeжного фэнтези. Предлагаемый роман – третий в цикле «Тяжeлые будни». В мире магии и волшебства главная героиня Ангелина Де ла Варга – в некотором роде белая ворона. Имея огромный магический потенциал, она не может воспользоваться собственной силой, а такие обычно становятся изгоями, на которых объявляют охоту. Но Ангелине, или просто Линке, как зовут еe друзья, невероятно повезло. Девушку взял под защиту Университет Магии и Ворожбы, где она успешно осваивает основы теории, а заодно (о чeм знают немногие) участвует в расследованиях, состоя в группе оперативного реагирования. Кажется, жизнь и так переполнена событиями, но Ангелину ждут новые испытания. Она уже на пятом курсе, а значит, обладает приличным объeмом знаний. В Университет для обмена магическим опытом прибыли Тeмные, и их куратором назначили, разумеется, Ангелину. С этими Тeмными у неe связано немало переживаний, не всегда приятных. Им удалось заманить героиню на свои Тeмные земли. Но и это не всe. Лучший друг девушки исчез. Кто-то пытается вернуть древних богов, происходят убийства. В Университете сменилось руководство, и новое начальство готово обвинить во всех бедах наeмников. Конечно же, не обошлось и без раскрытия некоторых тайн происхождения Ангелины. И со всем этим ей нужно разобраться. Подробности – в аудиокниге.



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