WinkАудиокнигиЗа все надо платить. Часть 1. Александра Маринина
За все надо платить. Часть 1. Александра Маринина (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы615 мин16+
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О книге
Расследуя убийство менеджера агентства `Лозанна`, сотрудник уголовного розыска Анастасия Каменская обнаруживает странную цепь скоропалительных смертей творческих и научных работников. Ей приходится столкнуться с таинственной `конторой`, имеющей своих людей во всех правоохранительных органа�х. По инициативе `конторы` Каменскую отстраняют от работы и проводят служебное расследование обстоятельств ее сотрудничества с крупным мафиози Эдуардом Денисовым.
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