За все надо платить. Часть 1. Александра Маринина
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Аудиокниги
За все надо платить. Часть 1. Александра Маринина

За все надо платить. Часть 1. Александра Маринина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы615 мин16+

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О книге

Расследуя убийство менеджера агентства `Лозанна`, сотрудник уголовного розыска Анастасия Каменская обнаруживает странную цепь скоропалительных смертей творческих и научных работников. Ей приходится столкнуться с таинственной `конторой`, имеющей своих людей во всех правоохранительных органах. По инициативе `конторы` Каменскую отстраняют от работы и проводят служебное расследование обстоятельств ее сотрудничества с крупным мафиози Эдуардом Денисовым.

За все надо платить слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Детективы
Время
615 мин / 10:15

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