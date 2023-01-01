За советом и другие рассказы. Шолом-Алейхем (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Мир вам! Так дословно переводится с идиш «шолом-алейхем» – псевдоним Соломона Наумовича Рабиновича, писателя которого называют светочем еврейской литературы. Именно ему одному из первых удалось описать жизнь и традиции евреев, подчеркнув мудрость и чувство юмора этого народа. Произведения Шолом-Алейхема переведены на десятки языков мира. Он, наряду с Марком Твеном и Антоном Павловичем Чеховым, признан ЮНЕСКО одним из величайших в мировой литературе писателей-юмористов. Также не пропустите аудиоверсию рассказов Шолом-Алейхема «Пестрые рассказы»



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