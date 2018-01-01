За рекой, в тени деревьев. Эрнест Хемингуэй (книга, 1950) слушать онлайн

Сюжет

После долгих лет напряженной работы, в 1950 году, после десятилетнего перерыва, увидел свет роман Эрнеста Хемингуэя «За рекой в тени деревьев». Критика назвала роман неудачным, слишком сентиментальным, манерным. К счастью у читателей и поклонников творчества Хемингуэя сложилось отличное от критиков мнение, и они единодушно признали «За рекой, в тени деревьев» одним из лучших образцов прозы Хемингуэя. Как и в романе «Прощай оружие», в романе «За рекой, в тени деревьев» Хемингуэй опять поднимает темы Италии и войны, любви и смерти. Поля сражения Второй Мировой войны для главного героя романа – полковника Ричарда Кантуэлла уже в прошлом, но воспоминания о них навсегда остались в его памяти. Так в блеклом и тяжелом свете зимней Венеции вершатся человеческие судьбы и разбиваются сердца. Продюсер издания: Владимир Воробьeв Copyright © 1950 by Ernest Hemingway Copyright renewed © 1978 by Mary Hemingway © Перевод Е. Голышева (наследники) © Перевод Б. Изаков (наследники) ©



За рекой, в тени деревьев слушать на видеосервисе Wink.