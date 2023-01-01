WinkАудиокнигиЗа последним порогом. Нижний мир. Андрей Стоев
За последним порогом. Нижний мир. Андрей Стоев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези497 мин16+
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Сюжет
Новый мир Кеннера Арди очень похож на старый, и кажется, что отличие лишь в том, что он пошeл по немного отличающемуся пути. Однако чем дальше, тем становится яснее, что сходство только внешнее, и за привычным фасадом прячется совершенно чуждый мир, в котором может и не оказаться места для челове�ка.
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