За последним порогом. Нижний мир. Андрей Стоев
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За последним порогом. Нижний мир. Андрей Стоев

За последним порогом. Нижний мир. Андрей Стоев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези497 мин16+
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Сюжет

Новый мир Кеннера Арди очень похож на старый, и кажется, что отличие лишь в том, что он пошeл по немного отличающемуся пути. Однако чем дальше, тем становится яснее, что сходство только внешнее, и за привычным фасадом прячется совершенно чуждый мир, в котором может и не оказаться места для человека.

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